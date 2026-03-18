【モデルプレス＝2026/03/18】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが3月17日、自身のInstagramを更新。こうとのカフェデートを報告し、話題を呼んでいる。【写真】登録者数180万人超YouTuber「美人すぎる」復縁恋人とのカフェデートショット◆こう＆ピンちゃん、カフェデートを披露ピンちゃんは「こうくんの運転でカフェ行った」と報告し、こうとテーブルをはさんで座る仲睦まじい様子を公開。「私がケーキ好きなの知