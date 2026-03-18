夜のひと笑い・こう、復縁恋人とカフェデート 独占欲強めなハッシュタグに反響「面白い」「愛が重くて笑った」
【モデルプレス＝2026/03/18】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが3月17日、自身のInstagramを更新。こうとのカフェデートを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「美人すぎる」復縁恋人とのカフェデートショット
ピンちゃんは「こうくんの運転でカフェ行った」と報告し、こうとテーブルをはさんで座る仲睦まじい様子を公開。「私がケーキ好きなの知ってるから半分こにするって言ってたのにほぼ全部くれた 優しい」とこうの優しさが伝わるエピソードを明かした。
さらに「みんなは何のケーキが好きですか？」とファンへ問いかけたピンちゃん。投稿にあたって「これで載せていいかな？って確認したらこうくんにハッシュタグで色々書かれたwwwww」と明かし、そこには「＃ぴんちゃん」「＃こうくんの彼女」「＃男がらみいらん」「＃連絡してくんな」など、恋人らしいハッシュタグが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「こうくんの優しさにほっこり」「ピンちゃんが美人すぎる」「ハッシュタグから愛が溢れすぎてる」「独占欲が垣間見える」「2人のやり取りが面白い」「愛が重くて笑った」「ラブラブじゃん」といった反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数180万人超YouTuber「美人すぎる」復縁恋人とのカフェデートショット
◆こう＆ピンちゃん、カフェデートを披露
ピンちゃんは「こうくんの運転でカフェ行った」と報告し、こうとテーブルをはさんで座る仲睦まじい様子を公開。「私がケーキ好きなの知ってるから半分こにするって言ってたのにほぼ全部くれた 優しい」とこうの優しさが伝わるエピソードを明かした。
◆ピンちゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「こうくんの優しさにほっこり」「ピンちゃんが美人すぎる」「ハッシュタグから愛が溢れすぎてる」「独占欲が垣間見える」「2人のやり取りが面白い」「愛が重くて笑った」「ラブラブじゃん」といった反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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