テーマは親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モータースポーツ JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜のポスター “モータースポーツジャパン”は2006年より開催されている日本最大級のモータースポーツイベント。2021年からはJAFが主催者となり、今回で5度目を迎える。今回のテーマは昨年のコンセプトを引き継ぎ