3月17日に63歳の誕生日を迎える甲本ヒロト。ザ・ブルーハーツやザ・ハイロウズで日本のロックシーンに大きな影響を与えてきた彼だが、少年時代は音楽のことが好きなわけではなかった。そんな価値観を一変させたのがラジオから流れてきたとある一曲だった……。 【画像】甲本ヒロトが「イントロ一発でもうやられた」と言った曲を歌ったバンド 「自分が音楽に感動するなんてことは想像できなかった」 甲本ヒロ