いまや、芸能人や著名人などが避けたいことの筆頭に「SNSでの炎上」というものがあるだろう。一度燃えてしまうともう取り返しがつかない。よかれと思ったことですら、うがった捉え方をされることもある。だが、そもそもこの瞬く間に広がるSNSでの炎上は、いったい誰の手によって引き起こされているのか。 【画像】SNSで炎上の“加害者”になっている人の性別割合 社会情報学の専門家でもある山口真一氏の書籍『炎上で世