川路ゆみこさん、青木恵理子さんによる新作をはじめ、「すてきにハンドメイド」テキストで大人気だったおしゃれなバッグと帽子が盛りだくさんの新刊『かぎ針で編む春夏糸のバッグと帽子』が3月17日に発売しました。本記事では、その内容を一部公開いたします。 NHKすてきにハンドメイドセレクションかぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子 モチーフ編みのバッグや透かし模様の帽子、ストラップやバレッタ、ポーチ