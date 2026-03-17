大人気の「かぎ針編み」を春夏も楽しめる新刊『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』の内容を紹介！

川路ゆみこさん、青木恵理子さんによる新作をはじめ、「すてきにハンドメイド」テキストで大人気だったおしゃれなバッグと帽子が盛りだくさんの新刊『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』が3月17日に発売しました。

本記事では、その内容を一部公開いたします。

NHKすてきにハンドメイドセレクション かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子

モチーフ編みのバッグや透かし模様の帽子、ストラップやバレッタ、ポーチなどの小物も。楽しく編めて、大人が持ちたいデザインのアイテムを、丁寧な解説つきで紹介します。

オールシーズン楽しめる「春夏糸」の魅力

リネン、コットン、和紙などの素材感が楽しめ、カラフルな色展開も魅力の春夏糸。



伸びにくく、しっかりとした編み地になるので、バッグや帽子に仕立てたときに頼もしく、実用性も十分です。本書では、オールシーズン使える、大人が持ちたいデザインのアイテムをバリエーション豊かに紹介します。

玉編みレースのラウンドバッグ

玉編みレースのラウンドバッグとストラップ

シンプルで使い勝手のよい作品が人気の、青木恵理子さんによるデザイン。

柔らかな丸みのバッグに、玉編みでレース状の模様を編みました。



レース以外は細編みなので編みやすく、編み地もしっかり。

ラウンド形バッグは小さくても収納力があり、実用性もばっちりです。



本では、同じ編み方で簡単に作れるストラップとバレットも掲載しています。

スカラップの帽子

スカラップの帽子

大きなブリムに透かし模様とスカラップ模様を編んだエレガントな夏帽子。

取り外しできるサテンリボンの飾りもつけました。



川路ゆみこさんによる、大人かわいいデザインです。

しっかりとよりのかかった和紙の糸で、洗えるので汗をかく季節にもぴったりです。

引きそろえのマルシェバッグ

引きそろえのマルシェバッグ

メタリックなピンクのテープ状の糸と、2色のリネン糸を引きそろえて編む、大ぶりなマルシェバッグ。



リネン糸がランダムに見えることで強いピンク色の表情が和らぎ、使いやすいバッグに。

夏のお出かけにアクセントをつけてくれます。

ニット＆クロッシェデザイナー・風工房さんのデザイン。

本書ではこのほかにも、バリエーション豊かなバッグと帽子、気軽に挑戦できる小物も収載しています。

初心者でも安心の理由

編み方記号図の見方や用具についてなど、初心者でも安心の丁寧な解説つきです。

かぎ針編みの魅力満載の一冊をぜひお楽しみください！

講師の紹介(五十音順)

青木恵理子（あおき・えりこ）

手芸作家。小物やバッグを中心とした、シンプルで使い勝手のよい作品が人気。「編む」と「縫う」の両方の手法を得意とし、整った編み地や仕立ての美しさに定評がある。



風工房（かぜこうぼう）

ニット＆クロッシェデザイナー。武蔵野美術大学で学び、独学で編み物の技術を習得。美しい配色とデザインに定評があり、国内外の雑誌や書籍、メーカーの展示会などで作品を発表。



川路ゆみこ（かわじ・ゆみこ）

ニットデザイナー。幼い頃から好きだったニットを、結婚後本格的に学びデザイナーに。手芸メーカーへの作品提供のほか、本や雑誌などで作品を発表。作りやすさとデザインのよさを兼ね備えた、程よく甘い作品にファンが多い。



しずく堂（しずくどう）

ハンドニットデザイナー。編み物を中心に、地元富山をはじめ、東京、大阪などでのワークショップや、雑誌や書籍で編み物の楽しさや可能性を精力的に発信。北欧テイストの編み物こものをおしゃれに編み上げる、デザインと配色が人気。2025 年6 月逝去。



東海えりか（とうかい・えりか）

ニット作家。毛糸メーカー、アパレルメーカー勤務を経て、2008 年より書籍や雑誌、作品展などで作品を発表。イラスト風に表現した動物や草花、連続模様などを編み込んだウエアやバッグが人気。



橋本真由子（はしもと・まゆこ）

ニット作家。大学卒業後、ニットの通信教育で基礎を学ぶ。メーカーでニットデザイン、製作を手がけるほか、雑誌や書籍で作品を発表。シンプルな編み方を組み合わせて作る、独特で新鮮なデザインが魅力。



Little Lion（りとるらいおん）

クロッシェデザイナー。“大人かわいい”をコンセプトにした、毎日使いたくなるようなデザイン性の高い作品が人気。雑誌・書籍で作品を発表するほか、手芸関連メーカーへの作品提供、ワークショップの開催など幅広く活動。



Lunedi777 泉 玉青（るねでぃなななななな いずみ・たまお）

ニット作家。転勤暮らしの中、どこでも続けられる編み物を独学で学ぶ。2007 年頃からブローチやバッグ、ニット小物などの作品を販売し、手芸雑誌や企業へのデザイン提供を行う。

撮影／白井由香里