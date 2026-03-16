メゾピアノジュニアの人気キャラクター「ベリエちゃん」のお誕生日を記念したスペシャルコレクションが登場します。2026年3月28日（土）より発売される「Lovely Berie Birthday Collection」は、ティーパーティーをテーマにしたとびきりキュートなアイテムが勢ぞろい。甘いストロベリーの世界観とガーリーなデザインが魅力で、身につけるだけで特別な気分に♡ベリエち