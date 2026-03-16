ベリエちゃんのバースデーコレクション登場！ときめき溢れる限定アイテム

メゾピアノジュニアの人気キャラクター「ベリエちゃん」のお誕生日を記念したスペシャルコレクションが登場します。2026年3月28日（土）より発売される「Lovely Berie Birthday Collection」は、ティーパーティーをテーマにしたとびきりキュートなアイテムが勢ぞろい。甘いストロベリーの世界観とガーリーなデザインが魅力で、身につけるだけで特別な気分に♡ベリエちゃんと一緒にお祝いしたくなる、ファン必見のコレクションです。

ベリエちゃん誕生日コレクション

ストロベリータウンが甘い香りに包まれる3月15日は、メゾピアノジュニアのキャラクター「ベリエちゃん」のお誕生日。

そんな特別な日を記念して登場する「Lovely Berie Birthday Collection」は、ベリエちゃんとティーパーティーを楽しむようなキュートなデザインが魅力です。

ガーリーなピンクカラーやいちごモチーフ、レースやリボンなど、ブランドらしいロマンティックな世界観がたっぷり詰まったアイテムがラインナップ。

ファッション小物としてだけでなく、インテリアとしても楽しめるデザインが揃っています。

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ときめきアイテムラインナップ

今回のコレクションでは、ベリエちゃんの魅力をぎゅっと詰め込んだ3つのアイテムが登場します。

バースデーベリエちゃんぬいぐるみチャーム



価格：4,730円（税込）

クリームのようなフリルドレスをまとったベリエちゃんのぬいぐるみチャーム。きらきらのティアラや、胸元とシューズのいちごモチーフがバースデーらしい特別デザインです。

パールチェーンには小さなケーキチャーム付き。ティーカップに入るほどの可愛いサイズで、バッグやポーチに付けて一緒にお出かけできます。

サイズ：H×W×D 13×7×3.5cm

ケーキアクセサリーケース



価格：6,490円（税込）

ピンクカラーが印象的なケーキ型アクセサリーケース。

サテンリボンやレースのクリームデコレーション、ぷっくりとしたいちご、ベリエちゃんの立体プレートなど、本物のケーキのような華やかなデザインです。

ケースの中にはオリジナル柄が広がり、ネックレスやピアスを収納できる巾着タイプ付き。飾るだけでも気分が上がるアイテムです。

サイズ：H×直径 5.5×9cm

ベリエちゃんニットトートバッグ



価格：3,850円（税込）

コレクション限定デザインのベリエちゃんをジャカードであしらったニットトート。レースモチーフとやさしいピンクカラーが、ガーリーで華やかな印象を演出します。

しっかりとしたニット素材で、ランチやお茶会などのお出かけにぴったり。デイリーにも取り入れやすいサイズ感です。

サイズ：H×W×D×持ち手上がり 21×23×7.5×13cm

店舗販売開始日：2026年3月28日（土）メゾピアノジュニア一部直営店

※発売店舗詳細は、後日ベリエちゃん公式SNSにてお知らせいたします。

オンラインショップ販売開始日：2026年3月28日（土）10:00～公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

ベリエちゃんと特別な時間

ベリエちゃんのお誕生日を祝う「Lovely Berie Birthday Collection」は、甘くてロマンティックな世界観が詰まった特別なラインナップ。

バッグやチャーム、アクセサリーケースなど、日常に取り入れやすいアイテムでベリエちゃんの魅力をたっぷり楽しめます。

持つだけで気分が上がるキュートなデザインは、コレクションとしても見逃せません。ベリエちゃんと一緒に、ときめくバースデーパーティー気分を楽しんでみてください♪