プロドライバーと作り込んだGRステアリング採用 GRヤリス RZ“ハイパフォーマンス”｜GR Yaris“High performance” トヨタ GRヤリスは、「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を体現する、GRブランドを象徴するモデルだ。2026年の世界ラリー選手権（WRC）第3戦では、勝田貴元／アーロン・ジョンストン組が「GRヤリス Rally1」で初優勝を達成。市販モデルのGRヤ