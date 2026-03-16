侍ジャパンが恥辱のベスト８敗退を喫した。ＷＢＣ日本代表は１４日（日本時間１５日）にマイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で、ベネズエラに５―８で逆転負け。２００９年大会以来となるベネズエラの準決勝進出を許し、自国開催ラウンドを４戦全勝で突破した勢いもここで止まった。日本がＷＢＣで４強入りを逃したのは初めてで、大会史上ワーストの屈辱的な終戦となった。ベネズエラ国内は一気に祝賀ムードに包ま