ＷＢＣ日本代表が１４日（日本時間１５日）にマイアミで行われたベネズエラとの準々決勝に５―８で逆転負けを喫し、２０２３年大会に続く世界一奪取はならなかった。侍ジャパンは東京ドームでの１次ラウンドＣ組で４戦全勝。日米球界で活躍するトップ選手が集まり「歴代最強」とも言われたが、まさかの結果に終わった。実力者ぞろいとあって、ネット裏にはメジャーリーガーの卵を発掘するＭＬＢスカウトたちが集結。そのうちの