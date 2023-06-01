スペイン・バルセロナで開催されたMWCを取材した後、小旅行を楽しんできました。バスク地方のビルバオとサン・セバスティアンを回ったのですが、あいにくの天気で、映える写真はなかなか撮れず……。そんなときこそ「Googleフォト」で編集！ と思い、「フォト」アプリを起動し、「編集」をタップすると、編集メニューが変わっていることを発見。以前はなかった「編集サポート」という項目が追加されていました。どう