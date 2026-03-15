１５日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」に元日向坂４６・富田鈴花が出演した。富田は抜群の歌唱力を誇り、グループ在籍中の２年前に女性アイドル初の「鬼レンチャン」を達成。去年に日向坂を卒業し、今回は決意も新たに「鬼ハード」に初参戦した。グループ卒業後の近況を聞かれた富田は「今は週６休みです…。本当に家賃が払えなくなる寸前で」と現在の収入はアイドル時代の４分の１だと告白。さらに「もうヤ