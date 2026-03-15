13日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは、チャンピオンシップクォーターファイナル、セミファイナルがホーム開催となった場合、特別価格でチケットを販売することをクラブ公式サイトで発表した。 14日（土）に宝来屋ボンズアリーナで行われた第19節GAME1、デンソーエアリービーズ戦に勝利しチャンピオンシップ進出を決