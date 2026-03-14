自分が病気で倒れたときに、パートナーがこちらを気にも留めず、いつもと変わらない日常を送っている。そんな姿を見たら、孤独を感じてしまいますよね。今回の投稿者さんも旦那さんの振る舞いに絶望してしまったようです。『小学生の娘が高熱で寝込み、私もそれをもらってしまいました。ところが元気な旦那は娘のお世話しかしてくれません』高熱で苦しむ娘さんを、同じく具合が悪い投稿者さんは意識朦朧としながら必死に看病してい