水瀬いのりが、ワンマンライブを9月12日、13日に山梨県 富士急ハイランド コニファーフォレストにて開催する。 （関連：水瀬いのりが咲かせた夢のつぼみ――笑顔も涙もすべてを抱きしめて未来へ！『Travel Record』ツアーを振り返る） 本情報は、本日3月14日に開催されたファンクラブイベント『いのりまち町民集会2026』にて発表されたもの。水瀬にとって野外での単独ライブは今回が初めてで、ア