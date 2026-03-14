◇第6回WBC準々決勝韓国─ドミニカ共和国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているドミニカ共和国は13日（日本時間14日）、準々決勝の韓国戦で2回に先制点を奪った。先頭・ゲレロが四球で出塁すると1死から6番・カミネロが相手先発・柳賢振（リュ・ヒョンジン）のカーブをすくい、左翼線に二塁打を放った。一塁走者・ゲレロは1メートル88、111キロの巨体を揺