ドライバーが成功するか、しないかでスコアが変わる。これは全ゴルファーに共通するスコアメイクのポイントだ。「得意クラブはドライバー」という塩見好輝が、次のラウンドですぐに試したくなるレベル別のドライバー上達法をレッスン！ 90切り｜インパクトの瞬間に左ワキ腹を締めて前傾をキープ 左ワキ腹にグッと力を入れてインパクトする。左ワキ腹の締まりを意識すれば、前傾角度がキ