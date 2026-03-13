【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀主演男優賞を受賞した。【写真】「日アカ」主演俳優、フォーマル衣装で豪華集結◆松村北斗、憧れキャラ演じる難しさ「君の名は。」（2016年）、「天気の子」（2019年）、「すずめの戸締まり」（2022年）など、記録的なヒット作を生み出してきた新海誠監督の劇