10万人に1人の病気と言われる先天性疾患「脳動静脈奇形」を患い、“難病インフルエンサー”としても活動する俳優、間瀬翔太（39）が13日までにブログを更新。救急搬送されていたことを明かし、現状を説明した。8日の投稿では間瀬のマネジャーが「3月8日深夜4時頃に間瀬翔太が倒れている所を同居している看護学生の方々が発見され病院に搬送されたそうです」と報告。「話を聞いてみると間瀬が寝室で暴れている様な異音を出していて