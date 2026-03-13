2018Ç¯3·î¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Á¥¸Í·ë°¦¤Á¤ã¤ó¡Ê5ºÐ¡Ë¤¬Î¾¿Æ¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±»àË´¤·¤¿»ö·ï¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£»àË´»þ¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï170¤«½ê°Ê¾å¤Î½ý¤äáÜ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÂÎ½Å¤ÏÌó12.2kg¤È¡¢É¸½à¤è¤ê5kg¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¤Ë¹áÀî¸©¤«¤éÌÜ¹õ¶è¤ØÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î¤â¤È¤ØÊì¿Æ¤È¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é40ÆüÂ­¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤¬4kg¤â¸º¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Éã¿Æ¤«¤é·«¤êÊÖ¤·Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ï¤Û¤Ü¿²¤¿¤­¤ê¤Î¿ê¼å¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤