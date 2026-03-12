「ヌーブラヤッホー」で一世を風靡した、お笑いコンビ・モエヤンの池辺愛が9日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの日本テレビアナウンサーとのプライベートショットを投稿した。 【写真】大学時代も結婚してもママとなっても親友意外な気もする2人の姿 池辺は慶応大文学部哲学科を卒業しており、東京学芸大で特命助教を、京都芸術大で非常勤講師を務めている。「鈴江奈々ちゃん（日テレ アナ