「ヌーブラヤッホー」で一世を風靡した、お笑いコンビ・モエヤンの池辺愛が9日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの日本テレビアナウンサーとのプライベートショットを投稿した。



【写真】大学時代も結婚してもママとなっても親友 意外な気もする2人の姿

池辺は慶応大文学部哲学科を卒業しており、東京学芸大で特命助教を、京都芸術大で非常勤講師を務めている。「

鈴江奈々ちゃん（日テレ アナウンサー）と」と書き出し、「奈々とはときどき会っていたけれども、お互いの家族全員で会えたのは久しぶり」と明かした。



家族ぐるみの交流はずっと続いているようで、「うちの下の子が5歳男子、奈々の下の子が4歳男子、これまでに会ったときは、まだお互い小さくて一緒に遊ぶ感じではなかったのですが、今回は一緒に遊んでいました」と感慨深げ。続けて「お互いの子ども達の成長に拍手」と記した。



鈴江アナは慶応大経済学部を卒業し、2003年に日本テレビに入社している。「大学生時代は奈々と私の2人だったのに、今や2家族になり、全員で8人！」と時の流れを実感。池辺も鈴江アナも1980年生まれの同い年で、今回の投稿にも「#大学の親友」のタグがつけられている。



「大学時代から奈々のことは大好きでしたが、家族を支えながら、仕事にもまっすぐ向き合いいつも自然体な奈々が、ますます大好きです 家族ぐるみで仲良くし続けられることに感謝」と結んだ。



池辺はインスタのプロフィルに「色々やってます！」と表記しているように、キャリアコンサルタント、モエヤン、司会、講演講師、ラジオパーソナリティーなど幅広く活動している。相方の漣さや香(過去の芸名は久保いろは)はモエヤン結成前に歌手としてメジャーデビューした経歴の持ち主。現在はボイストレーナーに転身している。25年は2人そろって京都芸術大学の非常勤講師に着任した。



（よろず～ニュース編集部）