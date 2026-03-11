最新データで判明！ 犬・猫からうさぎまで、大切な家族にかける「ペットの年間支出」大解剖アニコム損害保険株式会社が同社のペット保険契約者5494人を対象に実施した「2025年ペットにかける年間支出調査」の最新結果が発表されました。この調査によると、最も支出額が大きかったのは犬で年間413,416円と前年並みをキープしている一方、猫は195,427円と前年比109.5%と増加していることが判明しました。さらに、うさぎの年