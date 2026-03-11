全日本空輸（ANA）は、2月27日午前7時53分ごろ、東京/羽田発ヒューストン行きNH114便（ボーイング787-9型機、機体記号：JA873A）がヒューストン空港に着陸する際、機体尾部が滑走路に接触したことを明らかにした。同便は同日午前11時10分に東京/羽田を出発。同日午前8時4分にヒューストンに到着し、乗員12名、乗客197名の計209名にけがはなかった。原因は詳細を調査中。機体の修復に向けた作業を行っており、折り返し便となる同日