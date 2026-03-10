ABEMAは3月27日、複合型エンタテインメント・東京ドリームパーク（以下、TDP）にてオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の特別イベントを開催する。 （関連：【画像あり】3月27日の特別イベントに出演する人気カップル3組） 『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティ&