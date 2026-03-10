ABEMAは3月27日、複合型エンタテインメント・東京ドリームパーク（以下、TDP）にてオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の特別イベントを開催する。

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。2025年7月放送の『夏休み編2025』では、『今日好き』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど話題を呼んだ。

今年2月16日からは、『卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校3年生を含む番組史上最多の13名の現役高校生たちが、ドバイを舞台に運命の恋を見つける3泊4日の旅を繰り広げている。

3月27日に開業するTDPにて開催される今回の特別イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆたひな”カップル、かなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの3組のほか、『今日好き』にて高校生を見守る“恋愛見届け人”を務めているNON STYLE・井上裕介が出演。

「初めての共同作業！愛の宅配便」や「カップル対抗！借り人競争」といった、カップルならではの企画や出演者によるトークでイベントを大いに盛り上げる。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録。

（文＝リアルサウンドテック編集部）