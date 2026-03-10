売れ行き好調につき増刷が決定した教育・受験ジャーナリストの小林哲夫さんによる『予備校盛衰史』。本書は1970~90年代を「予備校文化」の黄金時代として描き、推薦・AO入試優勢の現代が見失った「学問への入口」として予備校を捉え直します。今回は「既成の秩序に縛られない」予備校の文化について語った一節を特別公開します。 書影 予備校文化とは何か（第六章）ハスミ先生の鼓舞 一九八七年六月、蓮實重彦氏（