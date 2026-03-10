プエルトリコの応援のために母国ヒラム・ビソーン・スタジアムまで駆け付け、ベンチで母国の２試合を見届けたドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手（３４）が本来の春季キャンプ地・米国アリゾナに戻った。モリーナ監督は「短い期間ではありましたが、彼がここにいてくれてうれしかった。もっと長く一緒にいたかった。彼は素晴らしい人間であり、素晴らしいチームメート。若い選手が自信を持ってプレーできるよう手助けしてくれ