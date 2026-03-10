今日10日、東京都内では雪の降っている所があり、土や芝生の上に積もっている所があります。昼過ぎにかけて雪の降る所が多く、車や人通りの少ない道路には、うっすら雪が積もる可能性があります。足元が滑りやすくなっていますので、転ばないよう、お気をつけください。東京都内で雪白くなっている所も今日10日は、上空に寒気を伴った気圧の谷が関東地方を通過しています。東京都内では雨が降り始めてからだんだん気温が下がり、