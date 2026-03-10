◆ＷＢＣＢ組１次ラウンド英国８―１ブラジル（９日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）ブラジルが英国に１―８で敗れ、４戦全敗で大会を終えた。そんな中、沢山優介（ヤマハ）が、イタリア戦に続く２試合連続８イニング無失点の快投を演じた。７日のイタリア戦で２安打されるも４回を４５球で交代したことで、この日の中１日の先発となった。初回は３者凡退、２回は四球と安打などで１死一、二塁のピンチを招くも後続を