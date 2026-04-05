ヤンキースのチザムJr.【MLB】ヤンキース 9ー7 マーリンズ（日本時間5日・ニューヨーク）ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が見せた“怠慢プレー”に、日米のファンから非難が殺到している。4日（日本時間5日）、本拠地でのマーリンズ戦で二塁での守備で、真正面のゴロを処理したものの、送球までに時間をかけすぎて内野安打に。ピンチを招いた軽率なプレーに「トレードか解雇しろ」と厳しい声が上がっている。問題の場面は