先月（2月）行われた西大寺会陽で、祭りの最中にけがをし、意識不明の重体となっていた男性３人のうち１人の死亡が確認されました。 死亡が確認されたのは岡山市東区の会社員（48）です。先月、岡山市東区で行われた西大寺会陽で、争奪戦の最中、消防警備本部に「人が倒れている」との情報が入り、男性３人が意識不明の状態で見つかりました。 警察によりますと、３人は病院に運ばれ、いずれも重体となっていましたが、このうち