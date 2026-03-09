TBSはきょう9日、満島ひかり主演の映画『ラストマイル』（2024年8月公開）を本編ノーカットで地上波初放送する（後8：55）。【動画】満島ひかりに石原さとみ、綾野剛、星野源…豪華キャスト大集結でわちゃ×2！映画『ラストマイル』プレミアイベントの様子ブラックフライデー前夜、届いた荷物は爆弾だった――。本作は、日本中を震撼させる4日間を描いたノンストップサスペンス。ドラマ『アンナチュラル』（主演・石原さとみ／