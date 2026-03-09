Uber Eats Japan合同会社は3月6日、3月末で閉校を迎える埼玉県立皆野高等学校(埼玉県秩父郡皆野町)で、卒業を控えた生徒たちに向けたサプライズイベントを実施。人気クリエイターが配達パートナーとして登場し、注文した料理を届けるという特別企画で高校生活最後の思い出づくりを後押しした。皆野高校でスペシャルイベントが開催された理由皆野高校は2026年3月をもって閉校し、同年4月から秩父高等学校と統合して新たに「秩父高校