東日本大震災から15年――。2026年3月11日には、きっとこの言葉がたくさんのメディアから発信されるだろう。被災地域の中でも、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を大きく受けたのは福島県の海沿い、北部に位置する相双（そうそう）地域だ。原発事故の影響により、全町・村民が避難生活を余儀なくされたまちがあったことは、多くの人の記憶に刻まれていることと思う。キリの良い数字に、ひとつの節目を重ねる人もいるかもし