◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）ツアー１勝の永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が５バーディー、ボギーなしの６７をマーク。通算１５アンダーに伸ばしたが、昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）に１打及ばず、２位に終わった。４打差２位で出た永井は５番で２メートルに寄せて伸ばし、佐久間がボギーをたたいた８番でバーディーを奪っ