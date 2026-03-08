きのう富山市で車同士が衝突し、親子2人が死亡した事故で警察はきょう、信号無視をして交差点に侵入したとして車を運転していた26歳の男を逮捕しました。危険運転致死の疑いで逮捕されたのは舟橋村舟橋の会社員･杉林凌容疑者（26）です。富山中央警察署によりますと杉林容疑者はきのう早朝、普通乗用車で富山市八町の国道8号交差点に法定速度を超えるスピードで赤信号を無視して侵入し、右から来た軽乗用車と衝突して2人を死