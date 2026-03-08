WBCの連覇を狙う日本代表は、3月7日、1次リーグの韓国戦で8対6と逆転勝利した。試合は初回に3点をリードされた日本だが、その裏に鈴木誠也外野手（カブス）の2ランで逆襲の狼煙を上げると、3回には大谷翔平選手（ドジャース）の2試合連発、鈴木の2打席連発に吉田正尚外野手（レッドソックス）の大会1号で逆転。同点に追いつかれた後の7回には押し出し四球と吉田の適時打で突き放して韓国を振り切った。【画像】「ちょっと待って