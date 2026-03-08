大谷翔平（３１＝ドジャース）が７日の韓国戦の４回、同点２ランを放った相手チームのキム・ヘソン（ドジャース）にベンチから小さく拍手を送る動画が拡散され、韓国でも大きく報じられている。ドジャースの同僚でマネジメント会社も同じ。兄弟のように仲がよく、大谷も注目選手にキム・ヘソンの名前を挙げていた。とはいえ、ＷＢＣでは敵同士となり、国の威信をかけた戦いの場。シノギを削る局面で同点２ランで追いつかれ、凍