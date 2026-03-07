小学生に薬剤師の仕事について興味を持ってもらおうと岡山市北区にある薬局で体験会が開かれました。 【写真を見る】「将来は医者とか薬剤師とかになりたいな」就実大学で子どもたちが薬剤師の仕事を学ぶ【岡山】 白衣に身を包んでいるのは小学生。薬局で錠剤の仕分け作業中です。子どもたちに薬剤師の仕事を楽しく理解してもらおうと就実大学薬学部附属薬局が企画した体験会で、67人が参加しました。子どもたちはラムネを砕いて