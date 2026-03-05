極寒環境での運用能力を検証ドイツのトラックメーカーであるダイムラー・トラックは2026年3月3日、メルセデス・ベンツ「ゼトロス」の軍用向け車両について、フィンランドの北極圏において極寒環境下での試験を実施したと発表しました。【極寒の雪原を疾走!?】これが、北極圏でのテストの様子です（写真）今回の試験は2026年初頭に実施されました。期間中、現地の気温はマイナス20度にまで下がり、路面の大部分は凍結し、厚い積