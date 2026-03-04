全国のショッピングセンターがスタジアムに！ 伊藤園×NetflixによるWBC無料パブリックビューイングが9カ所で開催いよいよ開幕する「2026 World Baseball Classic」。球場に行けない方も必見の無料パブリックビューイングイベントが、3月6日（金）より宮城･東京･静岡･愛知･滋賀･大阪･広島･鹿児島の商業施設9カ所でスタートします！伊藤園と全47試合をライブ配信するNetflixのタッグにより実現した本企画では、東京プールで