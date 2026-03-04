流通経済大学サッカー部の部員が大麻を使用したとされる事件で、使用を認めた部員が複数回使用したと話していることがわかりました。【映像】流通経済大学の会見の様子学長「心より深くおわび申し上げます」流通経済大学男子サッカー部では、先月、1人が大麻の簡易検査で陽性となり別の4人が大麻とされる薬物の使用を認めています。その後の取材で、5人のうちの一部が先月、寮内で大麻を複数回使用したと話していることが分