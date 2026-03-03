3月2日までに、YouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えてください〜」が更新され、元NEWSの草野博紀が出演。インタビューで、所属していた旧ジャニーズ事務所の性加害騒動について言及し、その内容が話題となっている。「草野さんは、2003年11月7日にNEWSのメンバーとして『NEWSニッポン』でCDデビュー。その後、グループで活動したものの、2006年1月に女性とカラオケボックスでの未成年飲酒疑惑が報じられ、芸能活動を