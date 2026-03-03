「素材市場まぐろのスナック（ほんのり山葵風味が効いた、旨口醤油味）」おやつカンパニーは、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるスナック菓子「素材市場」の新定番フレーバーとして「素材市場まぐろのスナック（ほんのり山葵風味が効いた、旨口醤油味）」を3月2日から発売した。誰もが毎日の健康を意識するようになった今、“間食における健康志向”も高まっている。そんな健康ニーズに応えるため、2021年8月から、間食らしい