厚生労働省の専門家部会は２日、麻疹（はしか）、おたふく風邪、風疹の３種混合のＭＭＲワクチンについて、製造販売の承認を了承した。厚労省は近く、承認し、公費助成を受けられる定期接種の対象とするかどうかを検討する予定だ。開発したのは製薬大手の第一三共で、製品名はミムリット。１回皮下注射する。現在は麻疹と風疹の２種混合のＭＲワクチンが定期接種の対象だが、おたふく風邪のワクチンは費用が原則自己負担の任意