週明け２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５７０．６９ポイント（２．１４％）安の２６０５９．８５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５７．５８ポイント（１．７８％）安の８７０１．９１ポイントと反落した。ハンセン指数は１２月３１日以来、およそ２カ月ぶりの安値を付けている。売買代金は３５７６億７８７０万香港ドル（約７兆１８５７億円）に拡