【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】「天才ノールックパス」の瞬間アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のPG齋藤拓実のパスが注目を集めている。まさかの「バックハンドパス」にファンが驚きの声を上げた。日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦。激しいシーソーゲームの展開から第4クォー